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В Черновицкой области во время задержания на взятке заместителя начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет умер посредник, с помощью которого была разоблачена схема взяточничества. Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный прокурор западного региона Украины Олег Сенюк.

«Трагический инцидент на задержании. Во время получения второй части взятки в 15 тыс. долларов США и проведения осмотра места происшествия посредника схватило сердце. По предварительной версии, мужчина умер в результате ишемической болезни сердца», – отметил он.

Сенюк сообщил, что 4 мая на взятке был задержан заместитель начальника Бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет, который действовал при посредничестве экс-главы органа местного самоуправления.

По его словам, 17 тыс. долларов США предназначались за содействие в получении разрешительных документов на добычу органического удобрения «сапропель» на водных объектах Кельменецкого района Черновицкой области.

«Однако, при документировании этого преступления, а точнее вымогательство и получение неправомерной выгоды, посредник пожаловался на проблемы со здоровьем. Здесь же на место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и пытались спасти мужчину. К сожалению, с сожалением вынужден сообщить, что в ходе реанимационных мероприятий он скончался», – написал Сенюк.
ForUm

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