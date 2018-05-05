Трое американских сенаторов-демократов обратились к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой разъяснить ситуацию относительно сообщений в СМИ о якобы замораживании сотрудничества ГПУ со спецпрокурором Мюллером в деле Манафорта. Текст открытого письма опубликован на сайте Сената США, сообщает ТСН.

«Пишем вам, чтобы выразить беспокойство по поводу сообщений о том, что ваш офис совершил шаги, которые препятствуют расследованию специального прокурора США Роберта Мюллера», — отмечается в документе.

В письме напомнили о том, что The New York Times сообщила, что Генпрокуратура Украины в апреле «заморозила» расследование четырех дел, которые касаются Пола Манафорта и препятствовала взаимодействию украинских следователей с офисом спецпрокурора США.

Напомним, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что «никаких «запретов» исполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует в природе».