Проведение в Киеве 26 мая финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу не окажет значительного влияния на валютный рынок Украины, как и на инфляцию и рост экономики страны, но в более длительной перспективе это событие потенциально может способствовать росту притока туристов в нашу страну.



Как говорится в комментарии Национального банка Украины, проведение чемпионата приведет к росту числа туристов по сравнению с маем 2017 года примерно на 5%, сообщает УНИАН.

«Приблизительное количество туристов, которые приедут на финал Лиги чемпионов в Киев, составит 50-70 тысяч человек. При этом, по данным за второй квартал 2017 года, в среднем за месяц в Украину приезжали 1,2 млн человек», - пояснили в НБУ.

Учитывая размер однодневных затрат туристов из Евросоюза за аналогичной период 2017 года и рост расходов в период проведения аналогичных событий на примере Евро-2012, в НБУ оценили средний размер однодневных затрат туриста в текущем году на уровне 100-150 долл., а дополнительные поступления на валютный рынок – в 15-20 млн долл. США.

«Учитывая, что оборот межбанковского рынка в среднем за день в апреле составил более 200 млн долл. США, объемы этого дополнительного предложения валюты существенного влияния на валютный рынок не окажут. Такая сумма дополнительных поступлений составит всего 1-1,5% от общего экспорта услуг и 0,3-0,4% от экспорта товаров и услуг в мае», - отмечается в комментарии.

Подытоживая, в НБУ отметили, что влияние проведения чемпионата на другие макроэкономические показатели - потребительскую инфляцию и рост реального ВВП Украины - также будет незначительным, но в более длительной перспективе это событие потенциально может способствовать увеличению притока туристов в нашу страну.

Напомним, ранее председатель оргкомитета Игорь Райнин заявил, что Украина полностью готова к проведению финальных матчей Лиги чемпионов 2018 года по футболу.