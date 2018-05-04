ФСБ России с 30 апреля начала останавливать корабли, следующие в Мариуполь, для осмотра и идентификации команды. Что это — политический ответ на задержание крымского судна «Норд», усиление мер безопасности перед открытием керченского моста или репетиция торговой блокады, разбирался Фокус

Активная фаза противостояния в Азовском море началась месяц назад. 25 марта Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами команды с паспортами РФ, полученными в Керчи. Экипаж обвинили в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

4 апреля украинские пограничники заявили, что будут задерживать все суда, входящие и выходящие из портов аннексированного Крыма без согласования с Киевом. 19 апреля МИД РФ обвинило украинские власти в пиратских действиях и пообещало жестокие ответные меры.

Просто отнимают время

Начиная с 30 апреля, сотрудники ФСБ РФ ежедневно останавливают невоенные суда, которые следуют в Мариуполь. Трое судов направлялись в Украину из Италии, по одному – из Израиля и Греции.

Это были корабли под флагами Болгарии, Панамы, Мальты. Последний подвергся досмотру дважды – сначала в Керченском проливе, а затем в Азовском море. В погранслужбе отмечают, что замечаний россияне не делают, но раньше такого не случалось.

«Это торговые суда. С начала недели мы зафиксировали 5 таких случаев. Раньше таких случаев не было. Азовское море является морем внутреннего пользования для России и Украины, поэтому формально в действиях российских пограничников нарушений нет. Но пока трудно сказать, для чего они это делают. Сейчас они просто отнимают время», – прокомментировал ситуацию спикер ГПСУ Олег Слободян.

Впрочем, юристы-международники считают, что нарушения со стороны Российской Федерации есть. Аргументируют это наличием международных договоров, которые де-юре сохраняют свою силу.

Речь идет о Договоре между Украиной и РФ об украинско-российской государственной границе и Договоре о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (оба вступили в силу 23.04.2004). По этим документам Керченский пролив и Азовское море исторически являются внутренними водами Украины и России. При этом урегулирование вопросов, относящихся к смежным морским пространствам, осуществляется по соглашению между сторонами в соответствии с международным правом. Согласно статье Договора об украинско-российской государственной границе, «ничто в настоящем Договоре не наносит ущерба позициям Российской Федерации и Украины относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива, как внутренних вод двух государств».

«Совершенно очевидно, что с точки зрения международного права сотрудники погранслужбы ФСБ РФ де-юре не имеют никаких законных прав на обыск или досмотр судов, проходящих по проливу. Увы, де-факто пролив сейчас контролируется Российской Федерацией с обоих его берегов», – объясняет партнёр Международной юридической службы Interlegal Артем Скоробогатов.

Причины и последствия

О причинах таких действий погранслужбы ФСБ РФ можно только догадываться. Одной из первых причин эксперты называют ситуацию с судном «Норд»: мол, Россия просто дала симметричный ответ на задержание судна и экипажа, часть которого до сих пор находится в Украине.

Однако есть и другие объяснения. «Это повышенные меры безопасности в преддверии открытия Керченского моста. В ближайшие две недели будет открыта автомобильная часть моста. Соответственно, российская служба безопасности принимает меры, чтобы не было каких-то инцидентов», – предполагает экс-замминистра по вопросам инфраструктуры Александр Кава.

Эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» по внутренней и международной политике Игар Тишкевич считает, что таким образом Россия пытается в очередной раз продемонстрировать, кому принадлежит полуостров.

«Россия считает Крым своим. В этом случае, если глянуть на карту, то можно увидеть, что вход в Керченский пролив проходит через российскую территорию, и РФ считает его своими внутренними водами. То есть, досмотр кораблей – это еще один способ продемонстрировать, что Крым принадлежит России», – говорит Тышкевич.

Более того, Россия таким образом пытается показать свое влияние на торговые отношения Украины. «Азовские и Черноморские порты – это главные торговые ворота Украины. Конечно, не по всем грузам это критично, но любые сдвиги в расписании могут иметь негативные последствия. Россия показывает, что она контролирует экспорт-импорт Украины. Кроме того, Россия стремится позиционировать и Черное, и Азовское моря как свои внутренние. Она оказывает психологическое давление, тем более, что украинские ВМС не имеют объективной возможности этому противостоять», – объясняет политический эксперт Евгений Магда. Он уверен, что Украине нужно реагировать на ситуацию, необходимо просить о помощи военно-морскую группу НАТО, которая находится в Черном море. При этом политолог не исключает, что Россия может отказаться от политики ужесточения контроля в водах Азовского моря и Керченского пролива в обмен на определенные действия со стороны Украины.

Руководитель «Центра транспортных стратегий» Сергей Вовк считает, что бизнес-составляющая в сложившейся ситуации невелика. «Это вопрос политический, а не бизнесовый. По сути речи идет о еще одном нарушении норм международного права. Этот вопрос требует соответствующей политической оценки и реакции украинского МИДа», – уверен эксперт.

Однако в случае дальнейшего вмешательства РФ, украинский бизнес может пострадать. «Мариуполь является ключевым для обеспечения экспортных поставок металла ряда крупных предприятий, таких как ММК им. Ильича и «Азовсталь». Если порты будут заблокированы, то у нас есть железнодорожная ветка по маршруту Мариуполь – Волноваха – Камыш-Заря и важно обеспечить ее максимальную пропускную способность. Теоретически возможно отправлять продукцию по железной дороге, например, в Николаевский порт, но из-за этого возрастет стоимость и, следовательно, снизится конкурентоспособность нашей продукции. То есть бизнес-последствия будут значительными. Но мне даже не хочется рассматривать эти варианты», – подытожил Сергей Вовк.