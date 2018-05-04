Из-за деградации почв Украина несет как экономические, так и экологические потери.

Об этом на заседании Координационного совета по вопросам борьбы с деградацией земель и опустыниванием заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает Фокус.

«В зависимости от степени деградационных процессов, убытки только от недополучения сельскохозяйственной продукции считаются как более 20 млрд гривен в год»,- сказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что около 6 млн га земель страдают от ветровой эрозии, до 20 млн га – от пылевых бурь, около 10 млн га пахотных земель подвержены влиянию водной эрозии.

При этом около 20% украинских земель считаются загрязненными.

«По оценкам экспертов на планете в целом деградированными являются около 2 млрд га земель»,- добавил Семерак.

Стоит сказать, что в Украине под сельскохозяйственные нужды задействовано 32,5 млн га. Примерно 54% территории страны распахано, это один из наивысших показателей в мире. В стране насчитывается более 25 млн землепользователей и собственников земли.