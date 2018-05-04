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На заседании внеочередной сессии горсовета Никополя произошла стрельба.  

Об этом сообщает местное издание Никополь-news.

«Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители «Правого сектора», слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. В зале начались драки. Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один – в потолок, второй – в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков», - сообщает издание.


Эту информацию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов.

Никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.
 
ForUm

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