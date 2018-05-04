Пожарные локализовали возгорание лесной подстилки вблизи пгт Гончаровское на Черниговщине, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Продолжается тушение отдельных очагов.

Пожар был локализован в 17:50 3 мая на ориентировочной площади около 20 га отдельными ячейками.

Авиация ГосЧС осуществила ​​воздушную разведку и выполнила 16 сбросов воды (32 т) в местах интенсивного горения.

К тушению привлекалось 33 единицы техники и 468 человек, из них от ГосЧС – 18 единиц техники и 62 человека личного состава.

Напомним, возгорание лесной подстилки с переброской огня на молодые хвойные насаждения на территории Черниговского военного лесхоза вблизи пгт Гончаровское произошло 3 мая в 11:45.