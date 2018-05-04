По состоянию на 08:00 4 мая ситуация в Балаклее контролируемая, наблюдается незначительное тление 4 ячеек, распространения пожара нет, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Взрывов не наблюдается. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В пределах технической зоны проводится тушение 4 пожарными танками ВСУ, заправку водой которых осуществляют подразделения ГосЧС.

4 мая пожарная авиация осуществила 6 сбросов воды.

Ограничено движение автотранспорта в 10 км зоне вокруг Балаклеи и введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 км.

Движение железнодорожного транспорта на станции «Балаклея» возобновлено.

Как сообщал ForUm, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части «65 Арсенал» Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

По данным Минобороны, подрывные работы на территории не велись.