Благодаря государственной программе «Доступные лекарства» и созданию сети кардиоцентров в регионах Украины зафиксировано снижение смертности населения от инфарктов на 20%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Когда мы запускали программу «Доступные лекарства» и строительство сети кардиоцентров в регионах, то главной задачей, которую я ставил, было достижение уменьшения смертности украинцев том числе и от самой распространенной причины – сердечно-сосудистых болезней. Сегодня имеем результат. Впервые за последние десятилетия в областях, где работает новое ангиографическое оборудование, показатель смертности от инфарктов снизился на 20%. Спасено 420 жизней!» - написал он в Facebook.
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