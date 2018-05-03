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Благодаря государственной программе «Доступные лекарства» и созданию сети кардиоцентров в регионах Украины зафиксировано снижение смертности населения от инфарктов на 20%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Когда мы запускали программу «Доступные лекарства» и строительство сети кардиоцентров в регионах, то главной задачей, которую я ставил, было достижение уменьшения смертности украинцев том числе и от самой распространенной причины – сердечно-сосудистых болезней. Сегодня имеем результат. Впервые за последние десятилетия в областях, где работает новое ангиографическое оборудование, показатель смертности от инфарктов снизился на 20%. Спасено 420 жизней!» - написал он в Facebook.
ForUm

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