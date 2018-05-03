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Приморский районный суд Одессы взял под стражу подозреваемого в покушении на жизнь известного активиста, лидера общественной организации «Небайдужи» Сергея Стерненко.

Соответствующее решение суд принял сегодня, сообщает УНИАН.

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана на 60 суток.

Напомним, покушение на Стерненко было совершено утром 1 мая. Злоумышленник стрелял в активиста из пистолета с резиновыми пулями.

Несмотря на ранение, Стерненко начал преследовать преступника, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Казахстана Абзал Баймукашев, который в 2003 году получил украинское гражданство. Позже правоохранители задержали второго подозреваемого.

Также обнаружено транспортное средство, на котором, предположительно, передвигались преступники. Начато уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – покушение на умышленное убийство.
ForUm

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