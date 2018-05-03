В Киеве начался сезон активности иксодовых клещей, которые являются переносчиками инфекционных болезней. Об этом в комментарии 44.ua сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

«В Киеве начато ежегодный мониторинг иксодовых клещей. По наблюдениям, в 2018 в столице первые иксодовые клещи обнаружены 30 марта. Их обнаружили на территориях: парк Дружбы народов, парк Победа, Гидропарк (вдоль Центральной аллеи), Труханов остров (центральный вход)», - сообщил Сергей Чумак.

По его словам, уже отобрано 34 экземпляра живых иксодовых клещей, из которых у 5 были обнаружены боррелии и возбудители болезни Лайма.

Кроме того, руководителям организаций, которые ответственные за содержание данных территорий, направлены письма о необходимости проведения противоклещевых мероприятий.