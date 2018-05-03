Подозреваемый в получении 47,5 тыс. долларов взятки сотрудник СБУ Александр Карамушко вышел из следственного изолятора под залог 1,2 млн гривен. Об этом Українським Новинам сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Залог за него внесли родственники.

Он вышел из СИЗО 2 мая.

Как сообщал ForUm, 24 апреля детективы НАБУ разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Чиновник арестован на два месяца.

Это является продолжением дела бывшего первого зампредседателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, отметил глава НАБУ Артем Сытник.

Позже НАБУ опубликовало видео получения взятки.