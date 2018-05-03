Редакция «Европейской правды» на днях получила с десяток вопросов типа: «Правда ли, что ЕС меняет правила въезда для украинцев, и теперь за использование безвиза придется платить по 7 евро?»

Ответить одним предложением на это непросто, ведь в этом вопросе есть и правда, и преувеличение.

Да, правила безвиза действительно изменятся, законопроект об этом – на финальном этапе принятия. Нет, это не связано с нашим безвизом или с украинцами в целом. Нет, это не будет ни дорого, ни долго, ни обременительно, у нас есть основания это утверждать. Кстати, введение такой системы – вообще не новость, об этом было известно еще до того, как Украина получила безвиз. ЕП очень подробно описывала этот проект еще в 2016 году, и тогда ни у кого не возникало сомнений, что важность безвиза не пострадает от этого нововведения.

Итак, чтобы снять все точки над словом «зрада» :), ЕвроПравда подготовила для своих читателей ответы на вопросы о том, как будет работать новая система «разрешений на безвиз», сколько они будут стоить, на кого будет распространяться новое правило и почему оно не создаст проблем для украинских путешественников.

– Так о чем идет речь?

Европейский Союз меняет систему контроля на своих границах. Работа над законопроектом по этому вопросу ведется уже давно и вот сейчас наконец-то вышла на финишную прямую.

Изменений будет сразу несколько, но для нас самым заметным и значимым станет одно из них: для тех иностранцев, которые сейчас ездят в ЕС по безвизу, будет запущена система под названием ETIAS – European travel information and authorisation system, в переводе – «Европейская система авторизации и информации о путешествии». Разрешение нужно для поездки в страны Шенгена (четырех «нешенгенских» членов ЕС, охваченных безвизом – Румынии, Болгарии, Хорватии и Кипра – нововведение не касается).

Теперь по существу.

Согласно этому проекту, граждане «безвизовых стран» для поездки в ЕС будут обязаны проходить платную «авторизацию» – передавать в ЕС свои данные. Обработка заявки будет стоить 7 евро, разрешение на въезд действует три года.

– 7 евро за поездку? Зачем такой безвиз, виза была дешевле!

Платить нужно не за поездку, а за авторизацию, а действует она три года.

Значит, не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой.

Условно говоря, для того, кто ездит в Шенген один раз в три года, дополнительная плата составит 7 евро за поездку. Тот, кто путешествует раз в год, будет вынужден заплатить за одну поездку 2,33 евро; дважды в год – чуть больше 1 евро, а для часто путешествующих подсчет идет на центы.

Вряд ли эти «сумасшедшие суммы» хоть для кого-то будут обременительными.

– Так что, по сути, это будет то же самое оформление визы, но трехлетней?

И да, и нет.

Вам действительно будет нужно заполнить форму, похожую на визовую анкету, но только в электронной, а не в бумажной ее версии – на сайте, который будет вести специально созданный орган ЕС. Там будут стандартные графы: имя, паспортные данные. Будут запрашивать даже некоторые анкетные данные, которыми раньше посольства не интересовались – например, уровень вашего образования.

Зато главных «проблемных вопросов», к которым мы привыкли в визовую эпоху, в анкете не будет. К примеру, цель ближайшего запланированного визита нужно будет просто выбрать из выпадающего меню (туризм/бизнес/ к родственникам и т.п.), никаких документов в подтверждение этого подавать не придется. Введение ETIAS не вернет нам подзабытые во времена безвиза «справки с работы», «справки из банка»; никого не будет интересовать уровень ваших доходов и т.п.

Система просто не ставит целью проверять эти вещи. Она создана для другого!

И вот из-за этого «другого» в анкете будут принципиально новые вопросы вроде таких: не бывали ли вы в странах повышенного террористического риска; не посещали ли стран, где бушуют специфические эпидемии (ЕС будет обновлять этот список); не совершали ли вы уголовных преступлений за последние 10 лет, и если да – то в какой стране.

– Всем, кто ответил «да», откажут во въезде?

Нет, все гораздо сложнее – например, какой смысл отказывать туристу в поездке в Вену только потому, что он когда-то съездил в Эфиопию, где год спустя началась эпидемия?

Да и вообще, ожидается, что отказы будут ну очень редкими.

Система не просто прочитает данные, которые вы предоставили, но и сравнит их с доступными базами данных.

Те, чьи ответы вообще не вызвали вопросов, получат авторизацию через несколько минут или даже секунд. А в случае, если система «подняла желтый флажок», сотрудники ETIAS вправе запросить у путешественника дополнительную информацию. В исключительных случаях могут даже назначить собеседование.

К примеру, вы написали, что не были в «террористически опасных» регионах, но европейцам известно, что вы летали в Каир через Франкфурт как раз за неделю до теракта в этом месте – объясните это, пожалуйста. И если вы были обычным туристом, это не станет помехой для путешествия в Евросоюз.

Важно: в анкете будет пункт, на который многим украинцам придется ответить утвердительно: «Не бывали ли вы в последние 10 лет в зоне войны или конфликта, а если да, то с какой целью?». Многие бывали на Донбассе за годы необъявленной войны с РФ.

Но конечно же, ни участие в АТО, ни проживание в Авдеевке не ставят крест на поездках в ЕС.

Не нужно будет оправдываться и тем, кто родился в Донецке или Горловке – в проекте решения ЕС даже отдельно отмечено, что дискриминация заявителей по происхождению запрещена.

По замыслу, отказывать во въезде будут по следующим причинам: угроза терроризма от конкретного лица, обоснованное подозрение в причастности к преступной деятельности, наличие данных, что этот путешественник планирует остаться в ЕС нелегалом, или наличие нарушений, совершенных ранее в странах ЕС.

Кстати, последний пункт еще может принести сюрпризы. Но об этом – чуть ниже.

– Это будет касаться всех украинцев?

ETIAS, когда система заработает, станет обязательным для тех, кто путешествует в ЕС по безвизовому режиму – то есть с «пустым» биометрическим паспортом. Едва ли не единственное исключение – украинцы, имеющие право на проживание в странах-членах ЕС.

Если у вас есть паспорт без чипа и с визой, или если в вашем биометрическом паспорте на момент старта ETIAS еще будет стоять действующая виза, вам не потребуется авторизация.

Детям до 12 лет можно будет пройти авторизацию без уплаты сбора в 7 евро.

– Вы говорите, что новая система – это только проект. Его точно утвердят?

Да, несомненно. ЕС действительно нужна миграционная реформа. Работа над внедрением ETIAS продолжается уже несколько лет и сильно затянулась, но сейчас она – на заключительной стадии. В апреле Европарламент и Совет ЕС достигли согласия по всем параметрам системы, осталось принять официальное решение, разработать систему и запустить ее.

Для любителей читать европейские документы – предоставляем ссылки на одну из последних версий европейского законопроекта по этому поводу (pdf, 145 страниц).

– Когда это все начнет действовать?

Вот здесь четкого ответа нет. Брюссель хотел, чтобы система разрешений заработала с 1 января 2020 года, но этот срок сорван. Нынешние планы – запустить систему с 2021, да и то лишь частично, только в аэропортах и ​​морских портах. Причем в первые годы ее работы можно будет въезжать в ЕС без авторизации – на автомобиле, автобусе или поезде.

Только через три года обязательная регистрация заработает и для тех, кто едет в Польшу и в другие государства-соседи «по земле».

– Чтобы получить авторизацию, нужно время? Так что, теперь не получится «собрать вещи и махнуть в ЕС»?

А вот этого бояться не стоит. Получится!

Почти все украинцы будут получать «разрешения на безвиз» в течение минуты после подачи заявки.

Практика других стран подтверждает этот опыт. ЕС не является первопроходцем: система «разрешений на безвиз», подобная ETIAS, давно действует в США и Австралии, а недавно была запущена в Канаде. К примеру, американская система под названием ESTA в 99% случаев дает авторизацию в течение пяти секунд после ввода данных! (К слову, у американцев эта авторизация стоит дороже европейской – $14, а действует меньше – на протяжении двух лет).

Поэтому если вы ничего не нарушали в ЕС, не ездили в опасные страны, не имеете судимости и т.п. – вы почти наверняка получите разрешение «автоматом». И даже если система «поднимает флажок» и передает ваши данные на более глубокую обработку, вы все равно должны получить ответ в течение 96 часов, то есть четырех суток (опыт тех же США свидетельствует, что обычно все ограничивается несколькими часами, после чего заявителю также дают авторизацию).

И только в редких, особо сложных случаях заявителя просят предоставить дополнительную информацию и/или пройти интервью – например, в консульстве или по интернету.

– Зачем эти сложности? У европейцев что, до сих пор не было этих данных?

В это сложно поверить, но да, не было. И вообще, европейская миграционная система давно нуждалась в серьезной реформе – которая, собственно, сейчас и проводится.

Общие границы, то есть Шенгенская зона, действует уже более 20 лет, но все это время страны-члены ЕС никак не решались дать друг другу доступ к своим базам данных.

Многие видели, как на границе (особенно этим грешат поляки) пограничник долго и настойчиво пересчитывает штампики в паспорте, выясняя, не превысил ли человек 90-дневный лимит пребывания в ЕС. Дело в том, что у пограничника нет доступа к данным других государств, и если вы, например, пересекли границу ЕС в Париже, а вылетаете через Варшаву – польский пограничник не видит в компьютере дату вашего въезда.

То же самое – с национальными базами данных нарушителей, подозрительных лиц и т.п. Нынешняя реформа должна решить все эти проблемы: ETIAS будет направлять запросы во все системы шенгенских стран.

Это, кстати, может принести кое-кому неприятный сюрприз.

Если 10 лет назад вы не заплатили штраф за парковку где-то в Италии, или Греции, или Португалии – не удивляйтесь, если это всплывет именно сейчас.

Пока система не заработала – остается не до конца ясно, насколько глубокой будет проверка. Но вполне возможно, что страны-члены ЕС решат «собрать старые долги», блокируя разрешение на въезд старым нарушителям, пока те не выполнят свой долг.

– Но, наверное, на старте будут проблемы...

А вот это – вполне возможно.

И, как показывает опыт, проблем стоит ожидать не со стороны ЕС, а от перевозчиков: законодательство о ETIAS обязывает их проверять, получил ли пассажир авторизацию. А «напроверять» они могут как угодно – вспомним, например, как через две недели после старта безвиза компания Ecolines не пускала в автобус пассажиров, не зная, что Болгария тоже входит в число безвизовых стран ЕС.

Поэтому есть все основания ожидать, что определенные проблемы будут.

Но все тот же опыт показывает, что эти сложности – временные. Сейчас безвиз работает как часы. А те, кто на старте прогнозировал, что на границу придется возить «чемодан документов», будет «масса отказов» и «еще хуже, чем с визой», предпочитают не вспоминать о своих прогнозах.

Нет никаких сомнений, что подобная история повторится и с ETIAS.