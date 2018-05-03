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Сотрудники Службы безопасности Украины в Черновицкой области совместно с прокуратурой задержали на Буковине боевика террористической группировки «Восток» так называемой «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Донецка в начале 2014 года присоединился к боевикам. В составе незаконных вооруженных формирований боевик с оружием в руках находился на позициях террористов, выполнял указания главарей по охране участков на линии разграничения, принимал участие в обустройстве незаконных блокпостов. Оперативники СБ Украины задокументировали, что он обеспечивал охрану одного из фейковых депутатов «ВС ДНР» во время публичных мероприятий, участвовал в патрулировании захваченного террористами здания Донецкой областной государственной администрации.

Сотрудники спецслужбы задержали боевика в одном из населенных пунктов Черновицкой области, куда он приехал к своей гражданской жене.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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