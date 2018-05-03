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На протяжении прошедших суток, 2 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, противник 22 раза применил артиллерию и минометы, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевые действия продолжались преимущественно на авдеевском и мариупольском направлениях. Украинские подразделения вели активную оборону.

Во время боевых действий в подразделениях наших войск ранены трое военнослужащих. Их оперативно доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

По данным разведки, в течение минувших суток, 2 мая, потери противника – четверо раненых. Украинские воины не препятствовали их эвакуации.

В штабе подчеркнули, что в течение ночи текущих суток, 3 мая, на линии соприкосновения продолжалось относительное затишье. По состоянию на шесть часов утра 3 мая потерь наших воинов нет.

Напомним, 2 мая в районе Широкино Донецкой области после обстрелов со стороны боевиков пропал военнослужащий Объединенных сил.
ForUm

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