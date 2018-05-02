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Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей привлечь к ответственности причастных к подкупу избирателей во время выборов в объединенных территориальных общинах 29 апреля.  Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня, как Президента и гаранта прав и свобод граждан, в том числе и избирательных прав - это абсолютно неприемлемо», - подчеркнул он.

Глава государства отметил нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы во время последних выборов в объединенных территориальных общинах, прошедших в это воскресенье, 29 апреля.

Порошенко заявил о недопустимости подкупа избирателей, сосредоточив внимание присутствующих на необходимость усиления ответственности за подобные преступления.

Глава государства обратился к представителям Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с требованием довести дела о нарушении избирательного законодательства до логического завершения, чтобы «каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме». Он также отметил важность привлечения к ответственности тех, кто организовывал подкуп избирателей: «Не только исполнителей, но и тех, кто организовывал схемы».

При этом Президент отметил: «Пребывание в оппозиции отнюдь не дает политической защиты от уголовного преследования».

Президент также отметил, что поддерживает предложение о законодательном урегулировании усиления ответственности за нарушение избирательного права, а именно «неотвратимости ответственности за эти преступления». «Подкуп избирателей - это из прошлого и является неприемлемым для современной Украины», - добавил он.

Напомним, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что прошедшие 29 апреля выборы стали самой грязной кампанией за всю историю проведения выборов в объединенных территориальных общинах, начиная с октября 2015 года.
ForUm

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