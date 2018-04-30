Прошедшие 29 апреля выборы стали самой грязной кампанией за всю историю проведения выборов в объединенных территориальных общинах, начиная с октября 2015 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, политические партии и кандидаты установили «рекорд» как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей.

«К наблюдателям КИУ поступила информация о 25 фактам подкупа (реальная цифра могла быть значительно больше), правоохранители открыли уголовные производства в 5 областях, в день голосования были пойманы с поличным 3-е скупщиков голосов. И это при том, что выборы проходили только в 40 ОТГ», – подчеркнул Кошель.

Он отметил, что абсолютные рекордсмены по покупке голосов – политические партии «Батькивщина», Аграрная партия и «Наш край». Несколько фактов подкупа – у Радикальной партии. По одному - у БПП и «Самопомочи».

«Обнародованные фото и видеоматериалы о «сетки», схемы и конкретные факты покупки голосов дают основания прогнозировать не менее 10 результативных уголовных дел. Впрочем, по итогам парламентских выборов-2014 и местных-2015 в Украине не было ни одного прецедента, когда бы покупка голосов привела к реальному тюремному сроку. Именно безнаказанность позволила политикам превратить выборы в супермаркет по продаже голосов», – сообщил Кошель.

По его словам, на выборах 29 апреля были зафиксированы попытки организовать системный подкуп, «которые могут повториться во всеукраинском масштабе во время парламентских выборов-2019».

Напомним, 29 апреля в 40 объединенных территориальных общинах прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.