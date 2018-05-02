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С 1 июня оформление и выдача удостоверения на постоянное проживание иностранцам и лицам без гражданств будет осуществляться в форме ID-карточек с бесконтактным электронным носителем.

Соответствующее постановление Кабинета Министров №321 от 25 апреля опубликовано на правительственном портале.

Постановление принято во исполнение требований Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» с целью введения оформления и выдачи иностранцам и лицам без гражданства вида на жительство в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель.

Также отмечается, что целью постановления является утверждение образца, технического описания бланка и порядка оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения вида на жительство с бесконтактным электронным носителем.

Принятие акта позволит начать выдачу иностранцам и лицам без гражданства вида на жительство с бесконтактным электронным носителем с применением средств Единого государственного демографического реестра.

Напомним, с осени 2017 года в Украине начали выдавать внутренние паспорта в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью.
ForUm

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