На Донбассе сотрудники Службы безопасности при поддержке правоохранительных органов будут заниматься вопросами «правовой реабилитации» лиц, которые были вынуждены сотрудничать с оккупационными властями. Об этом во время брифинга в Краматорске заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-центр штаба ОС.

По его словам, деятельность СБУ будет сосредоточена на недопущении совершения террористических актов в районе проведения операции, выявлении террористических групп и на других мероприятиях по охране закона и интересов государства.

«Сотрудники Службы безопасности при поддержке правоохранительных органов будут заниматься вопросами правовой реабилитации лиц, которые были вынуждены сотрудничать с оккупационными властями, но не были причастны к убийствам, насилию или другим преступлениям против человечности. Понятно, что каждый из таких случаев будет рассматриваться индивидуально», - подчеркнул Наев.

Он пояснил, что для граждан Украины, которые принимали участие в преступлениях, выход из ситуации заключается через суд и приговор, в соответствии с тяжестью совершенного преступления.

Как сообщал ForUm, 30 апреля формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий.