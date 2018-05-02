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Украина 1 мая 2018 года перечислила Международному валютному фонду 80,7 млн долларов регулярных платежей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию пресс-службы Национального банка.

«Да, 1 мая Украиной было перечислено МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей», - отметили в пресс-службе.

В начале февраля 2018 года Украина выплатила МВФ очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долларов.

По данным НБУ, в этом году Национальный банк и правительство должны заплатить по госдолгу в иностранной валюте примерно 7,4 млрд долларов, в том числе - по обязательствам перед МВФ.

Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 миллиарда долларов.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина рассчитывает получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда на сумму 2 млрд долл. в мае-июне текущего года.
ForUm

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