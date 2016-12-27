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Европейский суд приостановил решение Еврокомисии о доступе «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока». Об этом заявил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Польское радио.

По словам Возняка, Европейский суд положительно рассмотрел заявление польского концерна о том, чтобы остановить решение по делу передачи в распоряжение «Газпрому» газопровода OPAL.

«Этим решением остановлено исполнение решения Еврокомиссии от 28 октября этого года», - сказал он.

Это означает, что к моменту рассмотрения иска PGNiG или изменения решения Европейского суда, разрешения на использование газопровода OPAL нет.

Напомним, Еврокомиссия в конце октября приняла решение, позволяющее российскому монополисту «Газпрому» увеличить объемы поставок газа через «Северный поток» и немецкий газопровод OPAL. Россияне смогут использовать возможности OPAL на 80%, а если никто не выкупит оставшиеся 20% возможностей, то и весь газопровод.

В МИД Украины заявили, что разрешение Еврокомиссии увеличить прокачку газа «Газпрому» по трубопроводу OPAL в обход Украины является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В декабре правительство Польши оспорило в Европейском суде решение Еврокомиссии (ЕК) о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL. 

Газопровод OPAL был введен в эксплуатацию в 2011 году и является продолжением «Северного потока» на северных границах Германии. Его целью является поставка российского газа в страны Центральной и Восточной Европы, в частности, через Чехию.
ForUm

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