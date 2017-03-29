НАК «Нафтогаз Украины» подала в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет ПАО «Газпром» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Принятие указанного решения без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору к Энергетической хартии и по Договору об основании Энергетического сообщества», - говорится в сообщении.

«Нафтогаз» аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии. Кроме того, оно противоречит директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок в Украину и другие восточноевропейские страны, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование «Газпрома» и связанных с ним компаний.

Напомним, 4 декабря 2016 года польская PGNiG ST подала иск с требованием остановить выполнение решения Еврокомиссии.

23 декабря 2016 суд временно приостановил действие указанного решения Европейской комиссии, однако окончательное решение о его соответствии нормам права ЕС еще не принято.