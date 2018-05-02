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Прошедший апрель на 4,4° С был теплее климатической нормы. По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура в Киеве составила + 13,1° С. Таким образом он стал самым теплым в столице с 1881 года.

Середина и конец нынешнего апреля подарила киевлянам летнюю погоду, во время которой было зафиксировано 5 температурных рекордов. Теплее всего было 29 апреля, когда максимальная температура после полудня достигла + 26,8° С, а холодное – 3 апреля, когда минимальная температура опустилась до +1,2 ° С.

Осадков в столице выпало 8 мм, что составило лишь 16% климатической нормы. Он стал шестым среди самых сухих в Киеве с 1891 года.
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