Ночь на 2 мая в Киеве оказалась теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 15,7° С, что на 0,3 ° С выше предыдущего рекордного значения 1977 года. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Учитывая высокий температурный фон, существует высокая вероятность превышения сегодня других температурных рекордов.

Напомним, прошедший апрель на 4,4° С был теплее климатической нормы.