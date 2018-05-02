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Ночь на 2 мая в Киеве оказалась теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 15,7° С, что на 0,3 ° С выше предыдущего рекордного значения 1977 года. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Учитывая высокий температурный фон, существует высокая вероятность превышения сегодня других температурных рекордов.  

Напомним, прошедший апрель на 4,4° С был теплее климатической нормы.
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