Ночь на четверг, 26 апреля, в Киеве была самой теплой с 1881 года, сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«Столбик термометра не опустился ниже 16,0°С, что на 2,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное в 1956 году. Такая температура превысила климатическую норму для этого дня на 9,3° С и соответствует минимальной температуре 17 июля», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля в Киеве также зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха, которая впервые с 1881 года достигла + 24,6°С.

Самое раннее за 137 лет наблюдений лето в Киев пришло 22 апреля 1996.