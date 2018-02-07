Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по делу о массовых убийствах активистов Евромайдана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что также разрешено специальное досудебное расследование в отношении экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, в отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства – экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка и одного из руководителей ГУ МВД в Киеве, который руководил «Беркутом», Петра Федчука – подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

«Напомню, что речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года. Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия», – подчеркнула Сарган.

Напомним, декабре 2017 года Печерский районный суд разрешил начать заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Александра Якименко по делу организации расстрелов на Майдане Незалежности в Киеве в 2013-2014 г.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, по факту захвата им государственной власти в 2010 году, а также по факту государственной измены.