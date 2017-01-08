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Печерский районный суд Киева разрешил задержать беглого президента Виктора Януковича, бывших министра внутренних дел Виталия Захарченко и начальника ГУ МВД в Киеве Валерия Коряка по делу об организации похищения архиепископа Александра Драбинко – помощника настоятеля УПЦ МП Владимира Сабодана. 

Об этом говорится в определениях Печерского райсуда Киева от 3 января 2017 года, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений.

ГПУ осуществляет досудебное расследование  по уголовному производству от 21.05.2014 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, по факту превышения служебных полномочий тремя бывшими высокопоставленными чиновниками, а также еще двумя лицами при незаконном лишении свободы личного помощника ныне покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Согласно определениям, решения приняты с целью привода трех экс-чиновников в суд для участия в рассмотрении ходатайств о применении мер пресечения в виде содержания под стражей, передает УНИАН.

По данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которая бы в результате противоправных действий заставила митрополита Владимира добровольно отказаться от исполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльного к действующей власти лица. Ответственным, как отмечает следствие, за решение этих вопросов был определен народный депутат Вадим Новинский.

В дальнейшем по поручению тогдашнего министра внутренних дел Захарченко руководство ГУ МВД Украины в Киеве начало собирать компрометирующие материалы на лиц из ближайшего окружения Сабодана с целью давления на него, а позже было совершено похищение двух монахинь и самого Драбинко, который долгое время удерживался в различных местах в Киеве и Киевской области под охраной сотрудников МВД.

8 декабря 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Новинского.
 
ForUm

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