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Столичная прокуратура в судебном порядке добилась восстановления прав территориальной общины и возврата из незаконного владения помещений фонтана на ул. Крещатик, 25.

«Технические помещения фонтана «Крещатик» площадью около 200 кв.м и стоимостью более 3,4 млн грн, которые являются коммунальной собственностью, в 2009 году решением Бориспольского горрайонного суда Киевской области были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и в дальнейшем неоднократно перепроданы», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При этом действительный собственник этого имущества – территориальная община Киева в лице Киевсовета, решений об отчуждении или приватизации этой недвижимости не принимала, поэтому право собственности общины на спорные помещения не прекращалось.

В связи с этим, органы прокуратуры города Киева в декабре 2017 года обратились в хозяйственный суд Киева с требованием вытребовать вспомогательные помещения из незаконного владения.

Суд согласился с доводами прокурора о незаконном выбытии указанной недвижимости из коммунальной собственности и своим решением от 26.04.2018 удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Кроме того, по факту незаконной сделки продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
ForUm

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