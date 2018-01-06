Киевская прокуратура в суде требует вернуть имущественные права территориальной общины столицы и истребовать из незаконного владения вспомогательные (технические) помещения фонтана «Крещатик» площадью около 200 кв.м и стоимостью более 3 млн грн, расположенного на ул. Крещатик, 25 в Печерском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанные помещения в 2009 году на основании решения Бориспольского горрайонного суда Киевской области были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и в дальнейшем неоднократно перепроданы.

В то же время Киевский горсовет и его исполнительный орган не принимали решения и распоряжения об отчуждении или приватизации этого имущества.

Учитывая, что право собственности территориальной общины на спорные помещения не прекращалось, местная прокуратура заявила иск в Хозяйственный суд Киева об истребовании помещений в коммунальную собственность.

Кроме того, по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

С целью недопущения дальнейшего отчуждения объекта недвижимости Киевской местной прокуратурой № 7 на спорное помещение наложен арест.