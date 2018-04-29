Турция отвергла предостережения со стороны США о приобретении в России систем противовоздушной обороны С-400. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, соглашение о покупке российских С-400 на 2,5 миллиарда долларов подписано в декабре и не может быть пересмотрено, передает Радио Свобода.

По его словам, Россия «ускоряет процесс» с поставкой ракетных систем по просьбе Анкары.

«Мы завершили процесс с С-400. Это завершенная сделка... А подход «введем санкции, если вы купите» на Турцию не действует. Турция этого не принимает», - сказал он.

В то же время Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести другое оружие от НАТО.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео предостерег своего турецкого коллегу от приобретения российских ракетных систем, выразив серьезную обеспокоенность намерениями Анкары. Он допустил введение санкций против Турции из-за этого.

Турция подписала соглашение с Россией о покупке российских систем противовоздушной обороны С-400 в сентябре 2017 года. Договоренности вызвали беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, а системы противовоздушной оружия не могут быть интегрированы в оборонительную систему Альянса. Кроме того, намерения Турции приобрести российские С-400 в некоторых западных столицах рассматривают как оскорбление НАТО на фоне обострения отношений с Россией из-за ее роли в войнах на востоке Украины и в Сирии.

Россия заявляет, что ее зенитно-ракетный комплекс С-400, модификация старшего С-300ПМ, имеет дальность 400 километров и способен отслеживать одновременно до 80 целей. Такую систему Россия разместила на своей базе на западе Сирии еще в конце 2015 года, после того как турецкий самолет сбил российский на турецко-сирийской границе.