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27 апреля 2018 по техническим причинам из аэропорта Шарм эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов.

Об этом сообщает Посольство Украины в Египте.

Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком.

«Все пассажиры были перевезены в гостиницу Experience Park Land, где разместились на ночь и были обеспечены водой и продовольствием. Прибытие нового самолета на замену ожидается в 17:00 и вылет с пассажирами, соответственно в 18:00. Сбор пассажиров на выезд в аэропорт начнется после получения сообщения о вылете запасного самолета из Украины. Посольство Украины в Египте держит эту ситуацию на контроле», - сообщили в ведомстве.
ForUm

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