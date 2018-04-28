Полиция установила личности погибшего и пострадавшего при взрыве в автомобиле в Киеве. Об этом сообщил начальник столичного главка Андрей Крищенко.

Они были между собой знакомы. Пострадавшего прооперировали, в результате взрыва он получил тяжелые повреждения, поэтому пока следователи не могли с ним пообщаться.

«Мы рассматриваем две версии произошедшего: покушение на убийство двух лиц, а следовательно кто-то закинул гранату в автомобиль и неосторожное обращение с боеприпасом. По словам свидетелей, к автомобилю никто не приближался и из него не выходил. Все это будет проверяться в ходе следствия», - отметил он.

Напомним, 27апреля в Дарницком районе Киева от взрыва в автомобиле погиб человек, еще один получил телесные повреждения.