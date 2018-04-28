Более 200 украинских туристов не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха и ожидают отправки во Львов.

Об этом сообщил в эфире 112 Украина начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, самолет из Украины должен забрать туристов днем ​​28 апреля.

«По информации туроператора и украинского консула, граждане Украины, которые не смогли вернуться во Львов вчера, сейчас находятся в одном из отелей города. Часть из них оставалась в аэропорту», - отметил он.

Кирилич напомнил, что с учетом требований администрации аэропорта и чрезвычайного положения в стране, лица могут находиться в помещении аэропортов не более двух часов.

«Поэтому части людей, которые оставались в аэропорту, пришлось отбыть в гостиницу и там ожидать возвращения в Украину ... Туроператор обеспечивает все потребности, возникающие в таких ситуациях, за свой счет», - заверил он.

По словам Кирилича, прибытие самолета из Украины ожидается после обеда.

Он пояснил, что аэропорт Львова не имел возможности принять самолет, заказанный туркомпанией у авиакомпании EGYPTAIR, поэтому пришлось заказывать самолет из Украины.