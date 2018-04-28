Судье Подольского районного суда Киева, а также заместителю руководителя аппарата этого же суда сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием).

Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозрение судье подписал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Следствие установило, что заместитель руководителя аппарата Подольского районного суда в сговоре с судьей этого же суда совершившили умышленные действия, в результате которых получили неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. долл. В обмен на эти средства они обещали повлиять на другого судью этого же суда, чтобы тот принял решение в пользу физического лица-истца, требовавшего от частной компании возместить материальный ущерб, упущенную выгоду и компенсировать моральный вред, причиненный действиями ответчика.

В ходе следственных действий (обысков) по месту работы и проживания подозреваемых изъята часть полученной неправомерной выгоды.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с октября 2017 года.