Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев рассказал, почему трудно бороться с Telegram.



Специалист связал сложности с тем, что мессенджер — это не сайт, а приложение, пишет РИА Новости.

«И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — сказал он.

Собеседник агентства назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом.

Как пояснил интернет-омбудсмен, Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

С 16 апреля Роскомнадзор блокирует в России Telegram. Под блокировку попали около 18 миллионов IP-адресов, связанных с Amazon, Google и другими мировыми компаниями. Из-за действий Роскомнадзора в работе популярных приложений и интернет-сервисов произошли сбои.