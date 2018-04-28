Жители оккупированного Донецка подтвердили появление мобильной связи Vodafone Украина в городе, пишет Радио Свобода.
В частности, в Кировском районе около 23:00 сигнал внезапно восстановился на полную мощность, сейчас телефоны показывают полную шкалу. Жители Буденовского района также сообщают о восстановлении связи.
В Калининском и Киевском районах связи нет.
Перед этим в социальных сетях некоторые пользователи сообщали, что связь возобновилась, однако не у всех.
Связь Vodafone Украина пропала на оккупированной территории Донецкой области 11 января 2018. Вопрос неоднократно выносился на переговоры в Минске. В последние дни, как сообщала СММ ОБСЕ, специалисты оператора смогли проинспектировать оборудование на неподконтрольной территории.
В оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь оператора «Vodafone Украина» 24 апреля.
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