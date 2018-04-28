Средняя заработная плата в Украине в марте текущего года выросла по сравнению с февралем на 5,9% - до 8382 грн и в 2,3 раза превысила уровень утвержденной на текущий год минимальной зарплаты. Как пресс-служба Кабмина, ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины, в годовом измерении (март к марту) рост составил 9,5%.

В отраслевом разрезе зарплаты выше среднего уровня выплачивали на предприятиях промышленности, прежде всего добывающей и фармацевтической, металлургии, автопрома, поставки энергоресурсов. В тройку отраслей, где рост был самым масштабным, вошли госуправление и оборона (рост март к марту – 41,7%), финансовая и страховая деятельность (30%), а также промышленность в целом (26,7%).