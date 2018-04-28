Германия приветствует активное участие США в урегулировании ситуации в Украине.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после их переговоров в Вашингтоне, передает Укринформ.

«Конечно же, мы говорили об Украине, где мы очень тесно работаем вместе в том, что касается действий России из-за оккупации Крыма и ситуации на востоке Украины», - сообщила Меркель.

Она выразила большое удовлетворение тем, что американская администрация очень тесно работает по этой тематике с партнерами, расширяет формат Минских соглашений.

С точки зрения противостояния, конфликта с Россией, роли России в Сирии между Берлином и Вашингтоном, по словам канцлера, есть большое единство мнений. «Никто не заинтересован в том, чтобы не иметь хороших отношений с Россией, но там, где речь заходит о конфликтах, о том, что происходят какие-то вещи, например, в Украине, вещи надо называть своими именами, и принцип территориальной независимости страны, такой как Украина, крайне важен и должен соблюдаться».

Говоря о проблеме санкций, Меркель отметила, что она может в любой момент поставить вопрос американской стороне, когда такие возникают. В процессе принятия санкций (через Конгресс) осуществляется обмен мнениями, в частности, по оценке последствий мер для Европы, идет диалог с Министерством финансов. «Если будут в дальнейшем проблемы, я могу в любой момент поговорить об этом с президентом», - заверила она.