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В Киеве в связи с процессом заключения соглашений на газоснабжение котельных раньше времени начали процесс проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщает пресс-служба КГГА.

«В связи с этим временно будет отсутствовать горячая вода в жилых домах», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что гидравлические испытания технологически необходимы для качественной подготовки жилых домов к отопительному сезону и снижения аварийности во время его старта.

«В Киеве – одна из крупнейших в Европе систем тепловых сетей протяженностью почти три тысячи километров. Проведение гидравлических испытаний – необходимый технологический процесс, поскольку позволяет устранить повреждения наиболее слабых участков тепловых сетей и снизить уровень аварийности на старте отопительного сезона. Однако испытания проводятся в условиях, когда в сетях отсутствует теплоноситель, поэтому отключения услуги горячего водоснабжения не избежать. В этом году мы начали испытания раньше, чем обычно», - сказал зампредседателя КГГА.

Он пояснил, что это связано с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов. В частности, речь идет о домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу «Энергия».

«Именно поэтому город объединил во времени эти процессы – технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня», - сказал Пантелеев.
ForUm

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