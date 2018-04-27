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Государственный бюджет Украины за январь-март 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 20,564 миллиарда гривен, что более чем вдвое выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

По данным Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом на уровне 3,001 миллиарда гривен против профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 4,005 миллиарда гривен, сообщает УНИАН.

Также отмечается, что профицит местных бюджетов за первый квартал составил 17,563 миллиарда гривен.

Напомним, дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривен, или 1,6% от ВВП.
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