также в разделеОбщество
19 марта. Картина дня 25
СБУ заблокировала пропаганду «Житомирской народной республики» 29
Украина призвала ООН не закрывать глаза на российское оружие на Донбассе 22
Луценко назвал причины обысков на «Новой почте» 31
Население Украины сократилось на 21,5 тысячи человек 30
ГПУ просит Интерпол объявить Тюрина в международный розыск 23
Из-за снегопада в Днипре объявили выходные, а школы распустили на каникулы 60
Украинский оператор телефонной связи работал на спецслужбы РФ 115
Глава Николаевской ОГА отрицает давление на Волошина 40
Заместитель: Волошина заставляли подписать незаконные акты Николаевской ОГА 59
Количество крымчан, обучающихся на украинском языке, сократилось на 97% 46
Гройсман инициировал проверку законности обысков на «Новой почте» 47
Суды рассматривают только треть дел НАБУ 22
Полиция изъяла телефон с перепиской Волошина, где он говорил о самоубийстве 305
ООН снова обвинила СБУ в пытках людей в «тайных тюрьмах» 129
Снегопад парализовал Днипро 118
Балух объявил голодовку 38
На Прикарпатье спасают прилетевших аистов 59

Дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривен, или 1,6% от ВВП.

Об этом говорится в отчете Минфина о выполнении госбюджета за 2017 год, сообщает «Экономическая правда».

В 2016 году дефицит составлял 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, или 2,3%, в 2014 - 78,1 млрд грн, или 4,9%.

Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном бюджете Украины на 2018 год. 30 декабря его подписал Президент.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги