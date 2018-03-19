Дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривен, или 1,6% от ВВП.

Об этом говорится в отчете Минфина о выполнении госбюджета за 2017 год, сообщает «Экономическая правда».

В 2016 году дефицит составлял 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, или 2,3%, в 2014 - 78,1 млрд грн, или 4,9%.

Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном бюджете Украины на 2018 год. 30 декабря его подписал Президент.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.