Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует открыть три новых рейса из аэропорта «Киев» им. И. Сикорского во Франкфурт-на-Майне и Берлин (Германия) с 1 июля и в Вену (Австрия) с 28 октября.



Об этом заявил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора авиакомпании Wizz Air Стивен Джонс на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«Хочу сообщить об открытии 3 новых маршрутов из аэропорта Киева. Мы будем иметь новые маршруты во Франкфурт и Берлин (Шенефельд) с 1 июля, а в Вену маршрут откроется с 28 октября», - сказал он.

Отметим, согласно информации на сайте Wizz Air, все рейсы будут осуществляться ежедневно, а стоимость билетов стартует с 980 гривень в одну сторону. Билеты уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании.