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В Донецкой области создадут бригаду территориальной обороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жербивский.

«Бригада территориальной обороны вскоре появится в Донецкой области. Ее передовые подразделения будут располагаться в Краматорске, Покровске, Бахмуте и два – в Мариуполе. Соответствующую программу формирования бригады утвердили на заседании коллегии Донецкой областной государственной администрации 26 апреля», – отметил он.

По словам Жебривского, на реализацию программы в 2018-2019 годах запланировали направить 23,6 млн гривен, в том числе из областного бюджета - 5 млн грн, 4 млн грн - из бюджета районов, остальные - из бюджетов городов и объединенных территориальных общин.

Докладывая на коллегии, полковник Александр Сергеев, военный комиссар Донецкого областного комиссариата отметил, что бригаду возглавит боевой офицер, прошедший АТО, который имеет ранения и награды.

«Поставил задачу, чтобы бригада самообороны Донетчины по выправке, профессионализму и оснащению была не хуже, а даже лучше, чем бригады Вооруженных сил Украины. Личный состав будет привлекаться к активным действиям в случае обострения российской агрессии, а также в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций», – подытожил он.
ForUm

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