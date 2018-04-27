Президент Петр Порошенко подписал Указ «О праздновании Дня пограничника Украины 30-го апреля». Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю 100-летия создания Пограничной службы Украины и очередного выпуска офицеров Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент отметил, что День пограничника должен быть созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине.

«Как Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об установлении Дня пограничника 30 апреля - в честь столетия нашей пограничной службы. Этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства», - заявил он.

«Именно в конце апреля 1918 славянская группа отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса вышла на международно признанную границу с Россией и тогдашним Доном», - добавил Глава государства. Именно полковник Сикевич установил на границе земель украинских и войска Донского «стражу, две пушки и под их салют развернул наш флаг».

Порошенко также подчеркнул, что введение новой даты празднования профессионального праздника украинских пограничников осуществляется в контексте проведения декоммунизации в нашем государстве и ряда эффективных и результативных шагов, которые были осуществлены в Украине за последние четыре года, которые укрепили нашу национальную идентичность.

«Мы возвращаемся к своим истокам, возвращаемся к своей собственной истории. И политика исторической памяти снова, наконец, стала украинской», - подчеркнул Президент.

Напомним, 18 апреля Кабинет Министров одобрил указ Президента о переносе Деня пограничника на 6 мая.

Ранее пограничники отмечали свой профессиональный праздник 28 мая, поскольку именно в этот день в 1918 году была создана пограничная охрана Российской СФСР.