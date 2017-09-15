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Президент Петр Порошенко надеется, что в следующем году Крым будет возвращен под контроль Украины.

Об этом он заявил на 14-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

В частности, в рамках выступления Порошенко выразил надежду, что следующая конференция YES, которая ранее проходила Ялте, в следующем году снова состоится там. «В следующем году встретимся в Ялте», - сказал он, сообщает УНИАН.

«Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственно возможная для нас стратегия - мирно вернуть не только Донбасс, а вместе с безвизовым режимом, Соглашением об ассоциации с ЕС мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас», - сказал Глава государства.

Напомним, ранее Порошенко предложил идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий. 
ForUm

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