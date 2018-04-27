Киевская прокуратура совместно с Нацполицией разоблачила группировку, которая специализировалась на изготовлении поддельных дипломов о высшем образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что 26 апреля был проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых прекращена деятельность преступной группировки.

По предварительным данным, примерный размер незаконной прибыли, полученной преступной группой за 2015-2017 годы, составляет более 2 млн гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что организовали указанную противоправную деятельность жители города Киева, а сама деятельность происходила на территории Днепровского района города.

Согласно материалам следствия, получение заказов на изготовление документов (дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестаты; свидетельства, государственные акты на право частной собственности на землю, свидетельства о браке и другие официальные документы) происходило через отдельные веб-ресурсы, администрирование которых осуществлялось участниками преступной группы.

По результатам проведенных обысков по месту жительства лиц, входящих в преступную группировку, а также мест, из которых осуществлялось администрирование интернет-ресурсов, обнаружено и изъято оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков (заготовок), а также уже подделанные и готовы для сбыта официальные документы.

Также обнаружено около 100 поддельных печатей государственных органов Украины, бывшего Советского Союза, Российской Федерации, а также частных и государственных субъектов предпринимательской деятельности.

В настоящее время Департаментом киберполиции Украины принимаются меры, направленные на установление лиц, которые пользовались услугами интернет-ресурсов, а также дальнейшее использование ими поддельных официальных документов.

Кроме этого, назначен ряд экспертиз для установления происхождения бланков (заготовок), голографических защитных элементов, которые использовались для подделки официальных документов.

Досудебное расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов), продолжается. Также дополнительно проверяется наличие в действиях указанных лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 199 (изготовление, хранение и сбыт государственных ценных бумаг, голографических защитных элементов) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.