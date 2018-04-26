Министры иностранных дел стран - членов НАТО планируют на заседании в пятницу обсудить намерение Украины получить членство в Альянсе.



Об этом на пресс-конференции сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает УНИАН.

«Украина также выразила свои стремления относительно членства. Я ожидаю, что министры это обсудят», - отметил Столтенберг.

Как сообщал ForUm, 28 марта Президент Петр Порошенко подписал указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год».

Ранее Президент заявил, что Украина стремится присоединиться к НАТО в следующем 10-летии.

Президент планирует ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий готов поддержать инициативу по закреплению в Конституции евроатлантического курса Украины.