Председатель Верховной Рады Андрей Парубий готов поддержать инициативу по закреплению в Конституции евроатлантического курса Украины.

Об этом он заявил на брифинге 26 февраля, сообщает Укринформ.

«Если мы будем на уровне Конституции рекомендовать закрепить наш вектор на вступление в ЕС, так же должен быть закреплен и вектор на вступление в НАТО. Я считаю, что этот вопрос одинакового веса. Нам важно предпринимать шаги, чтобы как можно скорее мы к этой цели пришли. Если предложение об усилении этого направления заключается в закреплении в Конституции, то я как председатель Верховной Рады буду только поддерживать эту инициативу», - сказал спикер.

Ранее представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко выступила с инициативой закрепить в Конституции евроатлантический курс Украины.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявляет, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года.

Глава государства уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора, а их результат будет положительным.