Розничные цены сжиженного газа усилили рост. С 25 на 26 апреля в крупных сетях АЗС газ в среднем подорожал на 10 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети WOG цены в среднем по стране выросли на 10 коп./л, ОККО подняла стоимость газа на 6 коп./л, «БРСМ-Нафта» – на 13 коп./л. Повысил цены автогаза в своей сети и «Приват»: на АЗС «Укрнафты» цены выросли на 9 коп./л, «Авиас» – на 8 коп./л.

Рост цен наблюдался и в региональных сетях. Работающие в Харьковской и Полтавской областях «Укргаздобыча» и «Надежда» повысила цены на 10 коп./л, Marshal – на 20 коп./л., ровенская сеть «Олас» увеличила цены на 15 коп./л.

Средняя цена розничная СУГ по Украине 26 апреля выросла на 6 коп./л и составила 12,66 грн/л, что составляет 43,5% от средней цены бензина А-95.

С начала апреля средние цены автогаза выросли на 20 коп./л (рост около 1,6%), при этом оптовые цены за аналогичный период составил 12,75% или 2 510 грн/т

Напомним, в августе 2017 года цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.

Однако во второй половине сентября 2017 года цены упали ниже 13 гривен.