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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал «смешиванием некомпетентности и сознательного искажения информации, правды и лжи» обращение более 50 американских конгрессменов в Госдепартамент с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу за «финансируемый государством» антисемитизм.

«Удивительно, что такое большое количество важных американских политиков поставило свою подпись под таким документом», - сказал Вятрович в комментарии Радио Свобода.

«Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только как минимум о низком уровне знаний людей, поставивших свою подпись», - отметил историк.

«Как пример пронацистской или коллаборационистской пропаганды названа наша информационная кампания, посвященная Украинской повстанческой армии. Эта информационная кампания состояла из двух выставок «УПА: ответ непокорного народа», и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись против нацизма, а потом – против коммунизма», - добавил Вятрович.

Напомнив, группа из более 50 американских конгрессменов, среди которых представители обеих ведущих партий, обратились в Госдепартамент США с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу. Текст соответствующего обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханны.

Среди прочего, Ро Ханна и другие подписанты назвали в числе «нацистских коллаборационистов» Степана Бандеру и Романа Шухевича. Проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению конгрессменов, является «проуповская кампания 2017 года» Украинского института национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича.

 
ForUm

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